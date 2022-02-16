مدرب ساجرادا الأنجولي: لن ندافع أمام الزمالك.. ويمتلك حارس يمنح اللاعبين الدافع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال روكي سابيري، المدير الفني لفرق ساجرادا الأنجولي، إن مباراة فريقه أمام الزمالك ستكون صعبة ولكنه سيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية.

وأضاف سابيري، خلال مداخلة ببرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة يوم أمس الثلاثاء:"هذه هي أول مرة نُشارك في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وتابعت أجزاء من مباراة الزمالك وبترو أتليتكو خلال ترانزيت رحلتي من المغرب لأنجولا، نعم الوداد فاز على فريقي ولكنه فوز بثلاث كرات ثابتة".

وتابع المدير الفني لساجرادا الأنجولي:"الزمالك فريق جيد ولن أقارن بينه وبين الوداد وسنواجه فريق كبير لذا سنضع عدة أمور في الاعتبار ونحاول بحسب إمكانياتنا أن نحقق نتيجة جيدة والزمالك سيؤدي بصورة جيدة أمامنا لذلك لابد أن نلعب بذكاء ولن ندافع ولكن سنحترم الفريق المنافس وطريقة لعبه؛ فنحن في منافسة وكل فريق يؤدي أفضل ما لديه وسنحاول حصد النقاط ولكننا سنواجه الزمالك بحذر لأنه يستطع الفوز في أي لحظة من المباراة وهم فريق قوي من الكرات الثابتة".

وأتم المدرب تصريحاته بقوله:"شاهدت لاعبي الزمالك خلال مباريات منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا الأخيرة وأشيد بقوة حارس المرمى والدافع الذي يعطيه لزملائه، نعم لن نخوض المباراة على ملعبنا كونه غير متوافق مع شروط الاتحاد الأفريقي في استضافة المباريات، وكنا نرغب في خوض المباراة في ملعبنا ووسط جمهورنا ولكننا في النهاية في أنجولا.. نحن في مجموعة صعبة وقد يبدوا أننا الأبعد في المجموعة ولكن سننافس".

ويحل الزمالك ضيفًا أمام نظيره ساجرادا الأنجولي يوم السبت القبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.