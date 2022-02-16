أحمد سامي يوضح حقيقة اقترابه من تدريب المنتخب الأولمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ردّ المدير الفني لفريق سموحة، أحمد سامي، على ما يتردد عن اقترابه من تدريب المنتخب الأولمبي في الفترة المقبلة.

وقال سامي، في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة، يوم أمس الثلاثاء:"شرف لأي مدرب تدريب المنتخب الأولمبي ولكن لايوجد أي شيء".

ووجه مُقدم البرنامج، كريم حسن شحاتة سؤالًا لسامي عن موقفه حال وصول عرض له، بقوله:"لا أريد التحدث ولم يتواصل معي أي مسؤول بعد".

وكان وليد العطار المتحدث الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، قد أوضح أن رحيل شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي جاء توفيرًا للنفقات فقط.

يُذكر أن أحمد سامي قد قاد فريق سموحة للفوز بثنائية نظيفة أمام نظيره الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما أمس ليصعد للمركز الثالث بجدول الدوري.