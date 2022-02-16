مانشستر سيتي يكتسح سبورتنج ويقترب من ربع نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وجه مانشستر سيتي إنذارا شديد اللهجة إلى منافسيه في بطولة دوري أبطال أوروبا بفوزه الساحق 5-0 على مضيفه سبورتنج لشبونة اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر للبطولة.

ووضع مانشستر سيتي أكثر من مجرد قدم في دور الثمانية للبطولة قبل مباراة الإياب المقررة على ملعبه في التاسع من آذار/مارس المقبل.

وحسم مانشستر سيتي المباراة تماما وعن جدارة في شوطها الأول برباعية نظيفة في شباك مضيفه.

وهذه هي المرة الأولى التي يحرز فيها مانشستر سيتي أربعة أهداف في شوط واحد بأي مباراة له في تاريخ مشاركاته بدوري الأبطال حتى الآن.

تعديل تاريخي حدث لأول مرة هذا الموسم، حيث تم إلغاء ما يسمى بقاعدة احتساب الأهداف خارج الأرض بهدفين حال التعادل في مجموع المباراتين في الأدوار الإقصائية.

ملخص المباراة:

افتتح مانشستر سيتي التسجيل بعد مرور سبع دقائق من عمر اللقاء عن طريق رياض محرز، بعدما تلقى اللاعب الجزائري تمريرة أرضية من كيفن دي بروين داخل المنطقة ليودعها بسهولة داخل الشباك الخالية من أدان حارس سبورتنج لشبونة.

وفي الدقيقة الـ17، ضاعف مانشستر سيتي النتيجة عن طريق بيرناردو سيلفا، بعدما نفذ رياض محرز ركلة ركنية شتتها دفاع سبورتنج لشبونة، قبل أن يأتي النجم البرتغالي ليحول الكرة بتسديدة صاروخية على الطائر ارتطمت بالعارضة الأفقية ودونت الهدف الثاني للضيوف.

ثم تمكن فيل فودين من تسجيل الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة الـ32، بعدما تلقى اللاعب الإنجليزي تمريرة أرضية من رياض محرز داخل منطقة الجزاء ليحولها بتسديدة داخل شباك سبورتنج لشبونة.

وقبل نهاية الشوط الأول، سجل بيرناردو سيلفا الهدف الشخصي الثاني له والرابع لفريقه، حيث تلقى تمريرة من رحيم ستيرلنج داخل المنطقة ليحولها داخل شباك أدان، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الإنجليزي (4-0) على ملعب نظيره البرتغالي.

وفي الدقيقة الـ58، جاء الهدف الخامس عن طريق رحيم ستيرلنج بعدما وصلته الكرة على حدود منطقة الجزاء ليفاجئ أصحاب الأرض بتسديدة بباطن قدمه سكنت أقصى الزاوية اليسرى لمرمى لشبونة بطريقة رائعة.

تشكيل سبورتنج لشبونة: أنتونيو أدان، جونسالو إيناسيو، سباستيان كواتيس، ريكاردو إيسجايو، بيدرو بورو، جواو بالينيا، ماتيوس نونيز، ماتيوس ريس، بابلو سارابيا، باولينيو، بيدرو جونسالفيس.

تشكيل مانشستر سيتي: إيدرسون، جون ستونز، روبين دياز، إمريك لابورت، جواو كانسيلو، رودريجو، كيفن دي بروين، بيرناردو سيلفا، رياض محرز، رحيم سترلينج، فيل فودين.