20 قرارا لاتحاد الكرة.. توجيه شكر ومتحدث إعلامي بين تكليفات جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم 20 قرارا بعد جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، والتي كان أبرزهم توجيه الشكر لشوقي غريب المدير الفني للمنتخب، وتعيين المدير التنفيذي وليد العطار متحدثا إعلاميا.

وعقد اتحاد الكرة بهيئته الجديدة برئاسة جمال علام أول اجتماع لمجلس الإدارة الذي تم انتخابه مؤخرا، ليتم اتخاذ العديد من القرارات التي من بينها بحث أفضل العروض لاختيار الكرة الموحدة للموسم المقبل.

وجاءت قرارات مجلس إدارة اتحاد الكرة في جلسته المنعقدة في 15 فبراير 2022 كالتالي:

1- نظرا لعدم وجود أي ارتباطات حتى 2023 وتوفيرا للنفقات، تم توجيه الشكر للجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، وتوجيه الشكر للجهاز الفني لمنتخب الصالات.

2- تعيين السيد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة متحدثا إعلاميا.

3- تم عرض خطة تطوير لجنة الحكام المقدمة من عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام وما بها من تعديلات، على أن يتم استكمال المناقشة في الجلسة المقبلة بحضور عصام عبدالفتاح، مع توجيه الشكر لكل من الكابتن وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج.

4- تقرر تحمل اتحاد الكرة لقيمة استئجار سيارات الإسعاف لأقسام الثاني والثالث والرابع لمسابقة الدوري العام، على أن تسدد عن طريق الفرع.

5- تكليف الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد بالإشراف على المنتخب الوطنبي وتكليف سيادته برئاسة بعثة المنتخب إلى السنغال في مباراة العودة للدور الأخير لتصفيات كأس العالم، مع وضع كل الإمكانات والدعم الكامل للمدير الفني كارلوس كيروش وتوفير جميع متطلبات المنتخب لمباراتي السنغال المقبلتين.

6- تفويض الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد والأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد بالتفاوض مع الشركة الراعية.

7- استدعاء دكتور مصطفى عزام لمناقشة تقريره عن مشروع الهدف مع تشكيل إدارة لمتابعة إنهاء المشروع.

8- تعيين الأستاذ خالد كامل مديرا لإدارة المسابقات.

9- تعيين الأستاذ مجدي سيد أحمد رئيسا للجنة مسابقات القسم الثاني، وعضوية كل من باسم رأفت ومحمد سكر وأحمد رضوان.

10- اعتماد تصور مسابقة الدوري القسم الثاني للموسم 2023/2024 بعدد 24 فريقا من مجموعة واحدة.

11- الموافقة على اعتبار منطقة شماء سيناء كمجموعة مستقلة بالقسم الثالث اعتبارات من الموسم المقبل، مع الالتزام بكافة الشروط الصادرة هذا الموسم.

12- تكليف الأستاذ إبراهيم القصاص مع الدكتور إيهاب الكومي والسيد محمد أبو الوفا عضوي مجلس الإدارة بوضع تصور تشكيل الفروع مع توضيح إيجابيات وسلبيات كل فرع.

13- تكليف الدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس الإدارة بالإشراف على الكرة النسائية.

14- تكليف اللواء محمد حلمي مشهور عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة منتخب الشابات تحت 17 سنة مع الدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس الإدارة المكلفة بالإشراف على الكرة النشائية للسفر إلى غينيا ضمن تصفيات كأس العالم.

15- تجديد الثقة في الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية للكرة النسائية.

16- الموافقة على استضافة منتخب سلوفاكيا خلال شهر مارس المقبل للعب مباراتين وديتين أمام المنتخب الوطني للشباب مواليد 2003.

17- مخاطبة الاتحادات الإفريقية لتنظيم مباريات ودية للمنتخب الوطنبي للناشئين مواليد 2006.

18- تكليف السيد محمد أبو الوفا والسيد عامر حسين عضوي مجلس الإدارة بتشكيل المنتخب الوطني للكرة الشاطئية.

19- تكليف الكابتن حازم إمام والكابتن محمد بركات عضوي مجلس الإدارة ببحث أفضل العروض لاختيار الكرة الموحدة للموسم المقبل.

20- الموافقة على الهيكلة الإدارية للاتحاد.