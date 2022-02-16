مبابي يقود سان جيرمان للفوز على ريال مدريد والسيتي يضع قدماً في ربع النهائي

قاد كيليان مبابي فريقه باريس سان جيرمان لاقتناص فوز هام ومثير من ضيفه ريال مدريد بهدف دون رد الثلاثاء في إطار ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



خرجت المباراة قوية وحماسية وتسيدها باريس سان جيرمان بشكل واضح إلا أن لاعبيه أهدروا العديد من الفرص للتسجيل كما أهدر نجمه ميسي ركلة جزاء، وفي الدقيقة 94 تمكن مبابي من إحراز هدف الفوز للفريق الباريسي.



وسيقام لقاء العودة على أرض ريال مدريد يوم الأربعاء التاسع من آذار/مارس القادم.



وفي مباراة أخرى، اكتسح نادي مانشستر سيتي الإنكليزي مستضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي بخماسية نظيفة في معقله.



افتتح الدولي الجزائري رياض محرز باب التسجيل لسيتي في الدقيقة السابعة وأضاف البرتغالي برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 17 وفيل فودين الثالث في الدقيقة 32، قبل أن يحرز سيلفا الهدف الرابع في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول ليصبح مانشستر سيتي أول فريق يتقدم بفارق 4 أهداف في نهاية الشوط الأول من مباراة خارج أرضه في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا.



وفي الشوط الثاني عزز رحيم ستيرلينغ النتيجة للـ"سيتيزنس" بالهدف الخامس بتسديدة جميلة في الدقيقة 58.



وباتت مهمة سبورتينغ لشبونة معقدة جداً في لقاء العودة الذي سيقام في مدينة مانشستر في التاسع من شهر مارس/آذار المقبل.



(بي إن سبورت)