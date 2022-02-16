الامارات | أراوخو: فوز الوصل بالكأس أهم من التفكير في مستقبلي

شكرا لقرائتكم خبر عن أراوخو: فوز الوصل بالكأس أهم من التفكير في مستقبلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب الوصل، الأوروغوياني ميشيل أراوخو، أن «الإمبراطور» قدم مباراة قوية أمام الشارقة في ذهاب نصف نهائي كأس رئيس الدولة، لافتاً إلى أن الفريق سيقاتل في لقاء الإياب بالشارقة من أجل الحصول على بطاقة التأهل إلى النهائي، مشدداً على أن فوز الوصل بلقب الكأس أهم من التفكير في مستقبله مع الفريق.

وقال أراوخو في تصريحات صحافية: «الفريق قاتل حتى الثواني الأخيرة من اللقاء، ولقد كنا نعلم أننا سنلعب أمام فريق قوي، إذ إن الشارقة يضم مجموعة من اللاعبين الجيدين، كما أنه يقدم مستويات قوية خلال الموسم الجاري».

وأضاف: «كنا نلعب من أجل تحقيق الفوز، والحصول على أفضلية قبل خوض لقاء الإياب في الشارقة الأسبوع المقبل، ولكن لم يحالفنا التوفيق في الاستفادة من الفرص التي حصلنا عليها أمام مرمى المنافس، وعلينا أن نفكر حالياً في الاستعداد لمواجهة الشارقة مجدداً، ولكن في الدوري بعد غدٍ».

ورداً على سؤال حول مستقبله في الوصل والحديث عن التعاقد معه بشكل نهائي عقب نهاية إعارته في يونيو المقبل، قال: «لم نتحدث عن مسألة استمراري مع الفريق من عدمه، وأرى أنني يجب أن يكون تركيزي أكبر مع الفريق في تقديم مستويات قوية، والأهم بالنسبة لي حالياً هو فوز الوصل بلقب كأس رئيس الدولة، إلى جانب التقدم إلى مركز جيد في لائحة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، وبعد ذلك من الممكن أن نتحدث عن مستقبلي مع الفريق».

وختم قائلاً: «أشعر بالسعادة مع الوصل، وأتمنّى أن أظهر بشكل جيد في الفترة المقبلة».

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