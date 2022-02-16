الامارات | مبخوت يعبر الممر الشرفي هدافاً تاريخياً للدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن مبخوت يعبر الممر الشرفي هدافاً تاريخياً للدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اصطف لاعبو الجزيرة الأساسيون والبدلاء في ممر شرفي خلال احتفالية علي مبخوت، عقب تسجيله هدفاً في مرمى الظفرة مساء أمس، لتحيته بالوصول إلى الهدف رقم 176 في تاريخه، وتخطي الرصيد التاريخي لأسطورة نادي الوصل السابق فهد خميس صاحب الـ175 هدفاً.

جاء ذلك، في المباراة التي انتهت بفوز الجزيرة بثلاثية نظيفة على استاد حمدان بن زايد، وهي مؤجلة من الجولة 14 لدوري أدنوك للمحترفين.

وكانت المفارقة أن مبخوت قص شريط أول أهدافه التاريخية مع الجزيرة في شباك نادي الظفرة على الملعب ذاته بتاريخ 26 أبريل 2009، ليعود بعد 13 عاماً ويسجل من جديد ليدخل تاريخ المسابقة من أوسع الأبواب.

وسجل مبخوت هدف فك الشراكة في شباك الظفرة من ركلة جزاء في الدقيقة 48 بعد مخالفة تعرض لها داخل منطقة الجزاء من حارس أصحاب الأرض عبدالله سلطان، بينما كان الهدف الأول الذي سجله فريقه جاء بالنيران الصديقة بعد أن وضعه المدافع الغاني ليوناردو أوفور في الدقيقة 27، بينما اختتم عمر تراوري ثلاثية الفريق في الدقيقة 3+90.

وظل الرقم القياسي على مدار 22 عاماً مسجلاً باسم أسطورة فريق الوصل، فهد خميس، بتسجيله 175 هدفاً، خلال مشواره في الملاعب الذي امتد لـ17 عاماً، قبل أن يتمكن مبخوت من معادلته في الموسم الجاري في مباراة عجمان، لكن اللاعب غاب عن الملاعب لأكثر من شهرين، قبل أن يعود ويفض الشراكة معه بتسجيل الهدف رقم 176، في وقت يطارده فيه مهاجم النصر، سبستيان تيغالي الذي يملك في رصيده 171 هدفاً.

وكشفت إحصاءات الموقع الرسمي لرابطة دوري المحترفين أن علي مبخوت هو أيضاً أكثر لاعب سجل أهدافاً في موسم واحد بواقع تسجيله 33 هدفاً في موسم 2016، كما حصل على لقب الهداف للمرة الثانية الموسم الماضي برصيد 25 هدفاً، ليصبح الإماراتي الوحيد الذي حصد لقب هداف دوري المحترفين في عصر الاحتراف مرتين، كما أسهم مع فريقه بالتتويج بالدوري الإماراتي ثلاث مرات، مواسم 2011، و2017، و2021.

وأشارت الإحصائية إلى أن 161 من أهداف علي مبخوت كانت من داخل منطقة الجزاء مقابل 15 من الخارج، كما أن حصيلته التهديفية مرتفعة في الشوط الثاني كونه سجل 100 هدف في الشوط الثاني من مباريات فريقه مقابل 76 فقط في الشوط الأول، وأن هناك توازناً ما بين الأهداف التي سجلها في استاد محمد بن زايد بواقع 88 ومثلها خارج ملعب فريقه.

• 176 هدفاً رصيد علي مبخوت في الدوري، تخطى بها فهد خميس صاحب الـ175 هدفاً.

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