الامارات | سعود المعلا يحتفظ برئاسة اتحاد الشطرنج.. 4 سنوات جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن سعود المعلا يحتفظ برئاسة اتحاد الشطرنج.. 4 سنوات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفظ الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، برئاسة الاتحاد العربي للشطرنج، للدورة الانتخابية الجديدة التي تمتد لأربع سنوات، بعد فوزه في الانتخابات التي جرت بمقر الاتحاد العربي للشطرنج في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بحضور ممثلي 21 دولة.

وحصل الشيخ سعود المعلا على 16 صوتاً، مقابل خمسة أصوات لمنافسه السعودي الدكتور عبدالله سالم الوحشي، فيما فاز بمنصبي نائب الرئيس كل من الأردني سامي خضر، الذي احتفظ بمنصبه بعدما حصل على 11 صوتاً، والجزائري إبراهيم جلول، الذي حصل على تسعة أصوات، متساوياً مع العراقي ظافر عبدالأمير، ليتنازل الأخير له ويفوز جلول بالمقعد الثاني للنائب، فيما جاء المغربي مصطفى امزال في الترتيب الرابع برصيد سبعة أصوات، والدكتور هشام الجندي في المركز الخامس برصيد ستة أصوات.

وفاز بالعضوية السوداني عمر عبدالله دياب، وحصل على 13 صوتاً، واليمني صبري عبدالمولى 13 صوتاً، والعراقي ظافر عبدالأمير 11 صوتاً، وتساوى على المقعد الرابع والأخير التونسي الشاذلي الرحماني، والسوري علي عباس، ولكل منها ثمانية أصوات، وتمت إعادة التصويت بينهما، وفاز علي عباس بالمنصب بفارق صوت واحد.

وقال بيان صادر عن الاتحاد العربي إن اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد جرى في أجواء مثالية، إذ حضره الأمين العام المساعد لاتحاد الاتحادات الرياضية العربية، سعد السفياني، عبر تقنية الاتصال المرئي بصفته مراقباً، كما حضر افتتاح الجمعية كل من رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال، والأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة خالد عيسى المدفع.

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