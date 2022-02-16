الامارات | سلة لبنان تنهي المغامرة الصومالية وتبلغ نهائي البطولة العربية

شكرا لقرائتكم خبر عن سلة لبنان تنهي المغامرة الصومالية وتبلغ نهائي البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضع المنتخب اللبناني لكرة السلة حداً لمغامرة المنتخب الصومالي في البطولة العربية لمنتخبات الرجال، عقب نجاحه في انتزاع فوز كبير، بفارق 15 نقطة وبنتيجة «87-72»، في مباراة جمعتهما أمس، لحساب الدور نصف النهائي في البطولة المقامة حالياً على صالة نادي النصر في دبي، ويسدل الستار على نسختها الـ24 مساء اليوم.

وبات المنتخب اللبناني على بعد خطوة من تحقيق لقبه الأول تاريخياً على صعيد البطولات العربية للمنتخبات، شريطة تخطيه في المباراة النهائية الفائز من لقاء المنتخبين التونسي والجزائري، الذي أقيم في ساعة متأخرة أمس.

ونجح المنتخب اللبناني في فرض إيقاعه على مجريات لقاء شقيقه الصومال، بعد أن أحكم لاعبو «منتخب الأرز» قبضتهم على نتائج الفترات الأربع للقاء بواقع «24-22 و24-19 و20-13 و19-18».

وتألق للمنتخب اللبناني كل من جاد خليل وهايك غيوكاجيان بتسجيلهما 16 و15 نقطة على التوالي، فيما ذهب لقب أفضل مسجل في المباراة إلى وسيم محمد بتسجيله 28 نقطة.

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