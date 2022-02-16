الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال أوروبا
ريد بول سالزبورغ - بايرن ميونيخ 00:00
إنتر ميلان - ليفربول 00:00
أتلتيكو مدريد - ليفانتي 22:00
الدوري المغربي
أولمبيك آسفي - نهضة بركان 19:00
فاركو - إنبي 17:00
بيراميدز - الإسماعيلي 19:30
فيوتشر- البنك الأهلي 22:00
الدوري الكويتي
الشباب - السالمية 18:50
النصر - الفحيحيل 20:20
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