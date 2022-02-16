اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

ريد بول سالزبورغ - بايرن ميونيخ 00:00

إنتر ميلان - 00:00

أتلتيكو مدريد - ليفانتي 22:00

الدوري المغربي

أولمبيك آسفي - نهضة بركان 19:00

فاركو - إنبي 17:00

بيراميدز - الإسماعيلي 19:30

فيوتشر- البنك الأهلي 22:00

الدوري الكويتي

الشباب - السالمية 18:50

النصر - الفحيحيل 20:20

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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