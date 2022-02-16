الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وساطة

رحّب المسؤول الإداري البارز في أحد أندية المحترفين بوساطة تقودها شخصيات رياضية مرموقة للصلح بينه وبين مسؤول آخر في النادي، بعدما سادت العلاقة بينهما حالة من التوتر خلال الفترة الماضية.

احتجاج

احتجت جماهير الوصل على توقيت مباراة فريقها ضد الشارقة في نصف نهائي كأس رئيس الدولة، إذ عبرت عن الاحتجاج من خلال رفع لافتة في مدرجات زعبيل مكتوب عليها: «أنا هنا 5:25 وصديقي في العمل».

صدمة

تلقّى مدرب محلي معروف صدمة كبيرة في الأيام الماضية، بعد حصوله على تأكيدات بأنه مرشح لمهمة كبيرة مع الكرة الإماراتية، إلا أن من وعده بتلك المهمة أخلف وعده معه، ولم يعتذر له بعد أن تم الاتفاق مع مدرب آخر لهذا المنصب.

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