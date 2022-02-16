الامارات | مدرب البطائح: المواجهات المباشرة ستحسم بطاقتي الصعود للمحترفين

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب البطائح: المواجهات المباشرة ستحسم بطاقتي الصعود للمحترفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب فريق البطائح، التونسي طارق الحضيري، أن فرق الدرجة الأولى لم تدخل مرحلة حسم التأهل واللعب في الموسم المقبل من دوري أدنوك للمحترفين، وأن الطريق لايزال مفتوحاً أمام الأندية التي تتواجد في القسم الأول للترتيب مع وجود 30 نقطة في الملعب، موضحاً أن هناك الكثير من العوامل الفنية ستسهم بشكل مباشر في رسم ملامح الفرق المرشحة للصعود.

وقال الحضيري لـ«الإمارات اليوم»: «المواجهات المباشرة التي ستجمع الفرق التي تتنافس على المراكز الخمسة الأولى ستحسم بطاقتي الصعود، لأن كل مباراة ستكون بمثابة ست نقاط، ولا يمكن التكهن بشيء مع وجود 10 مباريات في المنافسات».

وعن حظوظ فريقه، قال «نركز على المردود الفني، ونحرص على جمع النقاط بانتظار ما ستؤول إليه نتائج بقية المباريات، واللاعبون حريصون على تقديم أفضل ما لديهم».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news