الامارات | «تعليمية الوطني» تناقش سياسة الهيئة العامة للرياضة في دعم القطاع

شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليمية الوطني» تناقش سياسة الهيئة العامة للرياضة في دعم القطاع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته أمس، برئاسة عدنان حمد الحمادي، رئيس اللجنة، مناقشة سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم قطاع الرياضة بالدولة. حضر الاجتماع في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي أعضاء اللجنة، كل من: مقررة اللجنة لهذا الاجتماع عفراء العليلي، وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة شيخة الطنيجي، وعائشة البيرق.

واطلعت اللجنة على دراسة تحليلية خاصة بموضوع سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم قطاع الرياضة بالدولة، وقررت عقد اجتماعاتها المقبلة بمشاركة اللجنة الأولمبية الوطنية وممثلي الأندية والمجالس الرياضية، للاطلاع على التحديات التي تواجههم.

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