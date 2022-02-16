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الامارات | «تعليمية الوطني» تناقش سياسة الهيئة العامة للرياضة في دعم القطاع

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أبوظبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته أمس، برئاسة عدنان حمد الحمادي، رئيس اللجنة، مناقشة سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم قطاع بالدولة. حضر الاجتماع في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي أعضاء اللجنة، كل من: مقررة اللجنة لهذا الاجتماع عفراء العليلي، وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة شيخة الطنيجي، وعائشة البيرق.

واطلعت اللجنة على دراسة تحليلية خاصة بموضوع سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم قطاع الرياضة بالدولة، وقررت عقد اجتماعاتها المقبلة بمشاركة اللجنة الأولمبية الوطنية وممثلي الأندية والمجالس ، للاطلاع على التحديات التي تواجههم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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