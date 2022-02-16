الامارات | النقبي: فوز خورفكان بكأس الصالات يمهد لمكاسب جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن النقبي: فوز خورفكان بكأس الصالات يمهد لمكاسب جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان سالم النقبي، فوز فريق الصالات بكأس الاتحاد، أول من أمس، بالمهم جداً، وأن الفوز بالكأس بعد فترة من غياب الانتصارات سيمهد لمكاسب جديدة في المستقبل القريب، مقدماً شكره لمجلس ‏الشارقة الرياضي واللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات على جهودهما في تطور اللعبة بشكل بارز.

وكان خورفكان قد تغلب على اتحاد كلباء في المباراة النهائية التي أقيمت في قاعة نادي مليحة 5-3، وهو أول ألقاب الموسم الجاري.

وقال النقبي لـ«الإمارات اليوم»: «كنا على ثقة تامة بالفريق وقدرته على تحقيق البطولات، وكنا داعمين له طول الفترة السابقة، ونثمن الجهود المميزة للكادر الفني التي أثمرت مكسب الفوز في البطولة، والذي يعكس صحة النهج المتبع في بناء وتطور فرق الألعاب الجماعية، وسعداء بشكل أكبر للحضور الجماهيري في دعم الفريق».

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