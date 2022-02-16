شكرا لقرائتكم خبر عن يعقوب السعدى: مونديال الأندية كشف عن مواهب قادمة بقوة مع الأهلى.. وهناك مفاجأة للحاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف يعقوب السعدي، الإعلامي الإماراتي، أن جياني إنفانتينو وجه الشكر إلى دولة الإمارات بعد استضافة كأس العالم للأندية، وتحدث عن زيادة عدد الفرق المشاركة في مونديال الأندية، وخالد مرتجي وسيد عبد الحفيظ في آخر اجتماع فني مع الفيفا تطرقا لمبدأ عدم العدالة في نظام البطولة.

وقال السعدى، في تصريحات لبرنامج "الأشبال" على قناة الأهلي، إن البطولة كشفت عن أسماء ومواهب جديدة قادمة وبقوة مع الأهلي وأبرزهم أحمد عبد القادر موهبة كبيرة أتصور في السنوات القادمة سيكون له تأثير في الكرة المصرية على مستوى البطولات المحلية، أو على مستوى المنتخب سيكون متواجدا بقوة، كذلك محمد عبد المنعم موهبة جديدة ولاعب مميز وسيكون له دور في المرحلة المقبلة، والأهلي يذخر بأسماء مميزة.

وشدد السعدى على أن الأهلي قدم مستويات كبيرة وكان بإمكانه تحقيق مركز أفضل من المركز الثالث ولكن كل المتابعين يعلمون كل الظروف التي مر بها الأهلي، وأي فريق يتعرض لمثل الظروف التي تعرض لها الأهلي لفضل عدم المشاركة في البطولة من غياب اللاعبين الدوليين ويصلون في نفس يوم مباراة بالميراس التي خرج منها في الدور قبل النهائي، وبالتأكيد الموقف لن يكون عادل وأنت تواجه بطل أمريكا الجنوبية، وكل هذا أظهرت شخصية الأهلي وعندما يقول الأهلاوية بان الأهلي بمن حضر فقد تحقق هذا على أرض الواقع.

وعن المواقف التي ينساها في البطولة، أكد أن موقف وليد سليمان مع جمهور الأهلي بعدما قرر اعتزال الكرة بنهاية الموسم، وبالفعل حصل على إذن رئيس النادي للاعتزال قبل أن يكتب قراره عبر حسابه، ورئيس النادي يجهز مفاجأة للحاوي بعد الاعتزال، ووليد سليمان رجل مواقف ويظل وفي لناديه حتى آخر لحظة ومن اللاعبين المميزين ونادر أن ترى لاعب بهذا الخلق العالي".