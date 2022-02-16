شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي: توقعت تغيير كارتيرون للتشكيل.. وكل اللاعبين فى الزمالك مميزون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سامي، المدير الفنى لفريق سموحة، أنه توقع بعض التغييرات فى تشكيل الزمالك خلال مباراة اليوم، ولكن باتريس كارتيرون بالغ فى زيادة التغيرات.

وأضاف سامى فى تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "كل اللاعبين فى الزمالك مميزون، وليس هناك فرق بين اللاعب الأساسى والاحتياطى فى نادى كبير مثل الزمالك".

وتابع: "لعبنا على الهجمات المرتدة بشكل مميز أمام الزمالك، واستغلينا المساحات خاصة فى ظل رغبتهم فى تسجيل الأهداف".

وخسر الزمالك بنتيجة 2 / 0 أمام سموحة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، بالجولة التاسعة للدورى الممتاز، ليحصد الفريق السكندرى ثلاث نقاط، ليفقد الفريق عن صدارة المسابقة.

سجل ثنائية سموحة صديق كالابا فى الدقيقة 65 من عمر المباراة، وفى الدقيقة 78 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح سموحة سجل منها عبد الكبير الوادى الهدف الثانى.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد سموحة للنقطة 18 فى المركز الثالث بعدما خاض 9 مباريات حقق الفوز فى 5 مباريات، وتعادل فى 3، بينما خسر فى مباراة واحدة فقط، فيما يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 19 نقطة، بعدما خاض 9 مباريات حقق الفوز فى 6 لقاءات، وتعادل فى واحدة وخسر مباراتين.