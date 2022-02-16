شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطير إلى أنجولا بطائرة خاصة من الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك إلى أنجولا فى الساعة الواحدة ظهر غد الأربعاء، على متن طائرة خاصة وفرتها الإدارة للفريق، وستتوجه البعثة إلى أنجولا من الإسكندرية مباشرة، حيث يتواجد الفريق هناك بعد الانتهاء من مواجهة سموحة في الدورى.

وتطير بعثة فريق الزمالك إلى أنجولا فى الواحدة ظهر غد الأربعاء إلى أنجولا، استعدادًا لمواجهة فريق ساجرادا الأنجولى فى الجولة الثانية من منافسات دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، لاسيما وأن الزمالك تعادل مع بترو أتلتيكو فى الجولة الأولى بنتيجة 2 / 2.

ويترأس جمال عبد الحميد، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، بعثة الفريق فى أنجولا، ومن المقرر أن تتوجه البعثة من أنجولا بعد الانتهاء من المباراة إلى المغرب استعداداً لمواجهة فريق الوداد المغربى فى الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخسر الزمالك بنتيجة 2 / 0 أمام سموحة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، بالجولة التاسعة للدوري الممتاز، ليحصد الفريق السكندرى ثلاث نقاط، ليفقد الفريق عن صدارة المسابقة.

سجل ثنائية سموحة صديق كالابا فى الدقيقة 65 من عمر المباراة، وفى الدقيقة 78 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح سموحة سجل منها عبد الكبير الوادى الهدف الثانى.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد سموحة للنقطة 18 فى المركز الثالث بعدما خاض 9 مباريات حقق الفوز فى 5 مباريات، وتعادل في 3، بينما خسر في مباراة واحدة فقط، فيما يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 19 نقطة، بعدما خاض 9 مباريات حقق الفوز فى 6 لقاءات، وتعادل فى واحدة وخسر مباراتين.