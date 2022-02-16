شكرا لقرائتكم خبر عن وليد العطار: حسم مصير بطولة الكأس فى اجتماع الجبلاية المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد العطار، المدير التنفيذى والمتحدث الرسمى لاتحاد الكرة، أن المجلس يرغب فى إعادة هيكلة المنظومة الإدارية فى الجبلاية، لافتا الى أن الفترة المقبلة ستشهد الاعتماد على الشباب وضخ الدماء الجديدة.

وأضاف وليد العطار، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المجلس لم يحسم مصير كأس مصر للموسم الماضى، وسيتم حسمه فى الاجتماع المقبل، وعصام عبد الفتاح طلب حضور الاجتماع المقبل من أجل شرح وجهة نظره وتصوره للجنة الحكام فى المرحلة المقبلة.

وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد المصرى لكرة القدم أن توجيه الشكر لشوقى غريب وجهازه يرجع إلى أن أول ارتباط رسمى له فى أواخر مارس 2023، وبالتالى لا يوجد داعٍ لتحمل أعباء مالية، لافتا إلى أنه لن يتم إعلان الجهاز الجديد فى الوقت القريب، كما سيكون لحازم إمام ومحمد بركات دور فى الاختيار الجديد.

وأشار وليد العطار إلى أن هناك عروضا وصلت اتحاد الكرة لتقديم نماذج جديدة للكرة الموحدة فى الفترة المقبلة، وحازم أمام ومحمد بركات سيجتمعان مع الشركات لمناقشة العروض واختيار الأفضل للكرة المصرية.

واختتم وليد العطار حديثه أن هناك مخاطبات تمت مع جميع الوزارات والجهات المعنية سواء الداخلية أو الصحة وغيرها لحضور أكبر عدد ممكن من الجماهير باستاد القاهرة، الذى يستضيف مباراة مصر والسنغال فى تصفيات كأس العالم، وأن اتحاد الكرة يثق فى دعم جميع الجهات للمنتخب وحضور السعة القصوى.