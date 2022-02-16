اخبار الرياضه

7 أخبار رياضة لا تفوتك اليوم الثلاثاء 15 / 2 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 اخبار شهدتها المصرية اليوم الثلاثاء 15 / 2 / 2022 فى مقدمتها غياب أيمن أشرف عن الأهلي أمام الهلال السوداني بعد طرد كأس العالم للأندية، و السفر إلى السودان بطائرة خاصة وحسام غالى يرافق البعثة. 

سموحة يهزم الزمالك بثنائية ويمنعه من صدارة الدورى .. فيديو وصور

خسر الزمالك بنتيجة 2 / 0 أمام سموحة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على  ستاد برج العرب بالإسكندرية، بالجولة التاسعة للدوري الممتاز، ليحصد الفريق السكندرى ثلاث نقاط، ليفقد الفريق عن صدارة المسابقة.

سموحة يهزم الزمالك بثنائية ويمنعه من صدارة الدورى .. فيديو وصور

غياب أيمن أشرف عن الأهلي أمام الهلال السوداني بعد طرد كأس العالم للأندية

تأكد غياب أيمن أشرف مدافع الأهلي عن مباراة فريقه ضد الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، للإيقاف بعد طرده في مباراة بالميراس البرازيلي.

غياب أيمن أشرف عن الأهلي أمام الهلال السوداني بعد طرد كأس العالم للأندية

 

 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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