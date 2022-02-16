شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضة لا تفوتك اليوم الثلاثاء 15 / 2 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 اخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 15 / 2 / 2022 فى مقدمتها غياب أيمن أشرف عن الأهلي أمام الهلال السوداني بعد طرد كأس العالم للأندية، و السفر إلى السودان بطائرة خاصة وحسام غالى يرافق البعثة.

سموحة يهزم الزمالك بثنائية ويمنعه من صدارة الدورى .. فيديو وصور

خسر الزمالك بنتيجة 2 / 0 أمام سموحة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بالجولة التاسعة للدوري الممتاز، ليحصد الفريق السكندرى ثلاث نقاط، ليفقد الفريق عن صدارة المسابقة.

غياب أيمن أشرف عن الأهلي أمام الهلال السوداني بعد طرد كأس العالم للأندية

تأكد غياب أيمن أشرف مدافع الأهلي عن مباراة فريقه ضد الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، للإيقاف بعد طرده في مباراة بالميراس البرازيلي.