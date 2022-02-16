شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة: النحاس مرشح لتدريب الإسماعيلي وحسام البدري مطروح فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أن المدرب الأرجنتيني خوان براون مدرب الإسماعيلي اقترب من الرحيل عن تدريب الدراويش، مشيرا إلى أن مباراة بيراميدز ستكون مصيرية.

وقال كريم في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "عماد النحاس مرشح لتدريب الإسماعيلي في حال رحيل خوان براون بعد مباراة بيراميدز".

وأضاف كريم بشأن مستقبل مدرب الزمالك: "حسام البدري اسمه مطروح لتدريب الأبيض بعد اقتراب رحيل باتريس كارتيرون عن تدريب الفريق".

وخسر الزمالك بنتيجة 2 / 0 أمام سموحة فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، بالجولة التاسعة للدورى الممتاز، ليحصد الفريق السكندرى ثلاث نقاط، ليفقد الفريق عن صدارة المسابقة.

سجل ثنائية سموحة صديق كالابا فى الدقيقة 65 من عمر المباراة، وفى الدقيقة 78 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح سموحة سجل منها عبد الكبير الوادى الهدف الثانى.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد سموحة للنقطة 18 فى المركز الثالث بعدما خاض 9 مباريات حقق الفوز فى 5 مباريات، وتعادل فى 3، بينما خسر فى مباراة واحدة فقط، فيما يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 19 نقطة، بعدما خاض 9 مباريات حقق الفوز فى 6 لقاءات، وتعادل فى واحدة وخسر مباراتين.