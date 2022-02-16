شكرا لقرائتكم خبر عن حوار موسيماني مع كامبوس وتدريبات الشناوي على هامش مران الأهلي استعدادا للهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمباراة الهلال السوداني المقرر لها يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة ‏الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

وشهد التدريب دخول موسيماني في حوار قصير مع محمد عبد المنعم "كامبوس" قبل انطلاق المران، فيما أدى محمد الشناوي تدريبات خاصة تمهيدا للمشاركة في مباراة الهلال وفقا لوجهة نظر الجهاز الفني.

وقبل انطلاق المران حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة نظرية مع ‏اللاعبين داخل ملعب التتش، للحديث عن مواجهة الهلال السوداني، ثم خاض الفريق فقرة إحماء تحت ‏قيادة كابيللو مخطط الأحمال.‏

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة شارك فيها جميع ‏اللاعبين، لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية.‏ وخاض علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات منفردة تحت إشراف ميشيل ‏يانكون مدرب الحراس، قبل مشاركتهم في تقسيمة الكرة.‏

كما خاض محمد الشناوي مرانًا قويًّا تحت إشراف مدرب الحراس، اشتمل على جانب بدني ‏وتدريبات الكرة.‏ وخاض بيرسي تاو تدريبات تأهيلية على هامش المران، حيث قام بالجري حول الملعب وتنفيذ ‏باقي برنامجه التأهيلي.‏

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية قبل انطلاق المران استعدادًا للسفر غدا إلى ‏السودان.‏ وتغادر بعثة الأهلي القاهرة غدا متوجهة إلى السودان لملاقاة الهلال على ملعب الجوهرة ‏الزرقاء.‏