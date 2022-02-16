شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف العام على مصر المقاصة: أشكر الجهاز الطبي لطلائع الجيش لإنقاذ اللاعب هشام حافظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه وليد هويدي، المشرف العام على نادي مصر المقاصة، الشكر للجهاز الطبي لنادي طلائع الجيش، على إنقاذ اللاعب هشام حافظ، والذي سقط في أرضية الملعب بعد تعرضه لإصابة خطيرة خلال المباراة.

أضاف هويدي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن اللاعب هشام حافظ تعرض لكدمة قوية في الرأس مع أحد لاعبي فريق طلائع الجيش، وتعرض على إثرها لإغماء لمدة 5 دقائق، مردفا: "هذه الخبطات تؤثر على الرأس وبتعمل شبه ارتجاج في المخ".

من جانبه، قال الدكتور هاني درويش، طبيب طلائع الجيش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، إن التدخل السريع أنقذ لاعب المقاصة هشام حافظ، والكدمة التي تعرض لها أحدثت له ارتجاج في المخ وسقط على إثره لمدة 5 دقائق في أرضية الملعب، مشيرا إلى توافر كل الأجهزة الطبية لدى الجهاز للحفاظ على صحة اللاعبين.