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على ماهر يتسلح بـ21 لاعبا فى قائمة فيوتشر استعدادا للبنك الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر إف سي، عن قائمة الفريق التي ستواجه فريق البنك الأهلي، غدًا الأربعاء، ويستضيف فيوتشر إف سي نظيره البنك الأهلي، في إطار مباريات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

 

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

 

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" - محمود حمدي.

 

خط الدفاع: محمود مرعي - مروان صحراوي - محمود شعبان - سعد سمير - جوناثان - عمر كمال.

 

خط الوسط: عربي بدر - عبد الرحمن مانو - ناصر ماهر - أحمد رفعت - أيمن الصفاقسي - محمد رضا - كريم نيدفيد - أشرف مجدي - محمد فاروق - مصطفى البدري.

 

خط الهجوم: أليو نداي - صالح شحادة - أحمد عاطف.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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