شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر إقامة مجموعة واحدة لمنطقة شمال سيناء فى القسم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، إقامة مجموعة واحدة لمنطقة شمال سيناء بداية من الموسم المقبل في دوري القسم الثالث، على أن يكون الموسم الحالي بنفس شروط المسابقة التي بدأت بها.

ومن المقرر أن يحدد اتحاد الكرة عدد الأندية في مجموعة شمال سيناء في الفترة المقبلة والفرق المتأهلة منها مباشرة للقسم الثاني.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام في اجتماعه الذي عقد اليوم، الثلاثاء، إقامة دورى القسم الثاني من مجموعة واحدة موسم 2023، على أن تكون القائمة من 24 فريقا.

وأكد وليد العطار، المتحدث الرسمي للمجلس، أن مجدي الشيخ سيكون رئيساً لمسابقات القسم الثاني، وتكليف خالد كامل بتولي منصب مدير إدارة المسابقات.

وقرر اتحاد الكرة برئاسة جمال علام إرسال خطاب للفيفا للمطالبة بتأجيل مباراة الإياب بين منتخبي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم، لتقام المباراة يوم 29 مارس المقبل بدلا من 28 من نفس الشهر.

وتلقى اتحاد الكرة خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يحدد فيه يومي 25 و 28 مارس لمواجهتي مصر والسنغال في تصفيات الدور الحاسم لكأس العالم 2022.

وتقام مباراة الذهاب في ستاد القاهرة، على أن تقام مباراة الإياب في ملعب دياموند الأولمبي بالسنغال وتم تحديد الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة موعدا للمباراتين.