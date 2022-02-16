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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 15 / 2 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 15 / 2 / 2022 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، سموحة يهزم الزمالك بثنائية ويمنعه من صدارة الدورى أول قرارت اتحاد الكرة المصرى أبرزها جمال علام مشرفاً على المنتخب الأول ويترأس بعثة الفراعنة فى السنغال .
سموحة يهزم الزمالك بثنائية ويمنعه من صدارة الدورى .. فيديو وصور
خسر الزمالك بنتيجة 2 / 0 أمام سموحة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بالجولة التاسعة للدوري الممتاز، ليحصد الفريق السكندرى ثلاث نقاط، ليفقد الفريق عن صدارة المسابقة.
غياب أيمن أشرف عن الأهلي أمام الهلال السوداني بعد طرد كأس العالم للأندية
تأكد غياب أيمن أشرف مدافع الأهلي عن مباراة فريقه ضد الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، للإيقاف بعد طرده في مباراة بالميراس البرازيلي.
الأهلي يسافر السودان بطائرة خاصة وحسام غالى يرافق البعثة
أعلن الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن ترأس العامري فاروق بعثة الأهلي بالسودان وسيرافقه حسام غالي ومن المقرر ان تخضع بعثة الأهلي لمسحة طبية خاصة بفيروس كورونا المستجد اليوم الثلاث.
تدريبات قوية للشناوي بمران الأهلي تحت إشراف ميشيل يانكون
أدى محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، خلال المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا.
"الطبيب" يهدد عودة كيروش للقاهرة 18 فبراير
أخطر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر اتحاد الكرة بإمكانية تعديل موعد وصوله للقاهرة بعد الإجازة حيث يرتبط بموعد مع الطبيب وقد يضطر لتغيير الموعد اذا استدعى الأمر بعض التحاليل والفحوصات الطبية.