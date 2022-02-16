أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 15 / 2 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 15 / 2 / 2022 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، سموحة يهزم الزمالك بثنائية ويمنعه من صدارة الدورى أول قرارت اتحاد الكرة المصرى أبرزها جمال علام مشرفاً على المنتخب الأول ويترأس بعثة الفراعنة فى السنغال .

سموحة يهزم الزمالك بثنائية ويمنعه من صدارة الدورى .. فيديو وصور

خسر الزمالك بنتيجة 2 / 0 أمام سموحة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بالجولة التاسعة للدوري الممتاز، ليحصد الفريق السكندرى ثلاث نقاط، ليفقد الفريق عن صدارة المسابقة.

غياب أيمن أشرف عن الأهلي أمام الهلال السوداني بعد طرد كأس العالم للأندية

تأكد غياب أيمن أشرف مدافع الأهلي عن مباراة فريقه ضد الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، للإيقاف بعد طرده في مباراة بالميراس البرازيلي.