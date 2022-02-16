شكرا لقرائتكم خبر عن حفل وداع لمدرب بيراميدز بعد انضمامه لجهاز أروابارينا لقيادة منتخب الإمارات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الجهاز الفني والإداري والطبي ولاعبو فريق الكرة بنادي بيراميدز، بالمدرب عمرو مختار، مدرب الفريق، بعد اختياره من قبل الأرجنتيني رودلفو أروابارينا للعمل معه كمدرب ضمن جهازه المعاون في مهمة تدريب منتخب الإمارات خلال الفترة المقبلة.

وأعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، خلال الساعات الماضية تعيين أروابارينا المدير الفني السابق لنادي بيراميدز، مديرا فنيا لمنتخب الإمارات، خلفا للمدرب السابق بيرت فان مارفيك، على أن يقود المدير الفني الأرجنتيني وجهازه الجديد مهمة تدريب المنتخب في آخر مباراتين في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر، بجانب المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

واختار أروابارينا، مدرب بيراميدز، عمرو مختار، للعمل معه ضمن جهازه الفني المعاون في تدريب المنتخب الإماراتي، بعدما عمل معه في نادي بيراميدز وأثنى كثيرا على فكره ومجهوده كمدرب صغير السن وأمامه مستقبل كبير فى كرة القدم.

وحرص هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز على تهنئة عمرو مختار واحتفل به الجهاز الفني بقيادة الكابتن إيهاب جلال على هامش معسكر مباراة الإسماعيلي، وهنأه جميع أعضاء الفريق واللاعبون على المهمة الجديدة، وتمنوا له التوفيق كممثل لنادي بيراميدز وكرة القدم المصرية في مهمة تدريب منتخب الإمارات الشقيق.

أوضح هاني سعيد أن إدارة النادي ورئيسها التنفيذي المهندس ممدوح عيد، حرصوا على دعم المدرب الشاب والموافقة على رحيله لمنتخب الإمارات، بعدما دعمه النادي في الحصول على أعلى الشهادات في مجال التدريب والدورات التدريبية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن عمرو مختار من الكوادر الشابة المهمة في مجال التدريب بمصر، وأمامه مستقبل كبير، واختياره للعمل في تدريب منتخب الإمارات خطوة مميزة في مشواره التدريبي، والنادي يتمنى له التوفيق في المهمة.