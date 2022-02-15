كيروش يستعد لمواجهة السنغال

الشارقة - اميمة ياسر - واستقر كيروش على إقامة معسكر المنتخب بداية من 11 مارس باللاعبين المحليين بدون لاعبى الأهلى والزمالك وبيراميدز والمحترفين بالخارج.

وفى نفس السياق، أكد وائل جمعة مدير المنتخب أن محمد عبد المنعم مدافع النادى الأهلى سيشارك فى مباراة السنغال الأولى ولا صحة لما تردد عن غيابه .

وقال جمعة إن عبد المنعم حصل على إنذارين فى بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، وإيقافه سيكون فى أول مباراة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا وليس فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم وفقًا للوائح.

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» قد حسم موعد مباراتى السنغال فى يومى 25 و28 مارس المقبل لإقامة المباراتين، على أن تقام مباراة الذهاب فى ستاد القاهرة الدولى والعودة فى ملعب دياموند الأولمبى بالسنغال وهناك احتمالية لتغيير موعد مباراة العودة.

وكان المنتخب قد التقى مع السنغال فى نهائى كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت مؤخرا بالكاميرون، وخسر بركلات الترجيح بنتيجة 4/2.