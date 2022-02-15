موسيماني: ما رأيته في الأهلي لم أشاهده مطلقًا

الشارقة - اميمة ياسر - أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، أنه لم يسبق له أن شاهد ما يحدث في القلعة الحمراء بعد التعادل أو الخسارة في أي مواجهة، خلال تواجده مع أي نادِ آخر.

وأشار موسيماني في تصريحات لإذاعة مترو أف إم الجنوب أفريقية، إلى أن التعادل في النادي الأهلي يعد بمثابة كارثة، بينما يكون يوم الهزيمة حزينًا كما الجنائز.

وقال موسيماني: "سبق وأن لعبت في أوروبا، لكني لم أرَ ما يحدث هنا (مع الأهلي)، إذا لم تتوج بالدوري وأبطال أفريقيا وكأس السوبر ولم تصعد لكأس العالم للأندية فإنك انتهيت، لقد قُضي عليك".

وأضاف: "ما يحدث في أوروبا لا يحدث في الأهلي، التعادل هو كارثة بالنسبة لهم، والخسارة بمثابة جنازة، لم يسبق أن رأيت شيئًا مثل هذا من قبل نهائيًا".

واختتم: "لا استطيع أن أسير هنا في شوارع مصر، ذهبت من قبل إلى مركز تسوق بعد وصولي للقاهرة لأول مرة وكنت ساذجًا، كان علينا المغادرة فورًا لأن المعجبين يلتفون حولي ويريدون التصوير معي".