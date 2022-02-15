شكرا لقرائتكم خبر عن 20 قرارا فى أول اجتماع للاتحاد المصرى لكرة القدم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصرى لكرة القدم، عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، قرارات أول اجتماع مجلس إدارة للجبلاية برئاسة جمال علام، والتي جاءت أبرزها توجيه الشكر إلى شوقى غريب من تدريب المنتخب الأولمبى.

وعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام أول اجتماع رسمي منذ انتخاب المجلس في 5 يناير الماضي، وتم اتخاذ حزمة قرارات ثورية مرتكز أغلبها على الإحلال والتجديد والغربلة فى بعض القطاعات واللجان المختلفة داخل الجبلاية.

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه اليوم توجيه الشكر إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، توفيراً وترشيدًا للنفقات بسبب وجود مصروفات ومرتبات، فى الوقت المحدد أول ارتباط أمام المنتخب الأولمبي بعد سنة من الأن، وبالتالى لا جدوى من الوجود حاليا، ونفس الأمر بنفس لمنتخب الصالات الذى تم توجيه الشكر لمدربه.

جدد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام الثقة فى عصام عبد الفتاح لرئاسة لجنة الحكام خلال الفترة المقبلة، وتكليفه بإعادة هيكلة اللجنة واختيار أعضاء جدد لمعاونته فى إدارة اللجنة، كما تقرر إقالة وجيه أحمد وعزب حجاج من لجنة الحكام، وتكليف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بتقديم ملف لإعادة تطوير اللجنة.

من القرارات المهمة التى اتخذها مجلس إدارة اتحاد الكرة اليوم، إقامة دورى القسم الثاني من مجموعة واحدة موسم 2023، على أن تكون القائمة من 24 فريقا، وأكد وليد العطار المتحدث الرسمي للمجلس أن مجدي الشيخ سيكون رئيساً لمسابقات القسم الثاني، وتكليف خالد كامل بتولي منصب مدير إدارة المسابقات.

أكد وليد العطار، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه لم يتم مناقشة موقف مسابقتي كأس مصر، وإلغاء أحدهما من عدمه وتم تأجيل هذا الأمر للاجتماع المقبل، كما تقرر تكليف حازم إمام و محمد بركات بملف الكرة الموحدة التى سيتم اللعب بها في الدوري.

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة فى اجتماعه الذى عقد اليوم الثلاثاء تعيين وليد العطار المدير التنفيذي، متحدثاً رسميا للمجلس خلال الفترة المقبلة، وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة اختيار جمال علام رئيس المجلس مشرفاً على المنتخب الأول كما سيترأس بعثة المنتخب أمام السنغال في المباراة المقرر لها يوم 28 مارس المقبل فى إياب التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

قرارات اتحاد الكرة



قرارات اتحاد الكرة