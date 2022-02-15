شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الثلاثاء 15/ 2/ 2022 فى بطولة الدورى المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الثلاثاء 15/ 2/ 2022، مباراتان فى إطار مباريات الجولة التاسعة من مباريات بطولة الدورى المصرى بين غزل المحلة والمقاولون العرب، وسموحة والزمالك.

وشهدت مباراتا اليوم تسجل 4 أهداف مقيمة إلى هدفين فى مواجهة غزل المحلة والمقاولون العرب، وهدفين لنادى سموحة فى شباك نادى الزمالك.

نتائج مباريات اليوم الثلاثاء فى الدورى المصرى

غزل المحلة 1/ 1 المقاولون العرب

تعادل فريق غزل المحلة بقيادة مديره الفنى عبد الحميد بسيونى مع ضيفه المقاولون العاب الذى يقوده فنيا محمد عودة بنتيجة 1/1 بالجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى العام، على استاد غزل المحلة.

تقدم المقاولون العرب فى بداية اللقاء عن طريق اللاعب أمادو أنياس فى الدقيقة ال 8 من عمر الشوط الأول، قبل أن يعدل محمد فتح الله النتيجة بإحراز هدف التعادل فى الشوط الثانى بالدقيقة 54.

بهذه النتيجة وصل ذئاب الجبل إلى النقطة السابعة بعدما خاض 9 مباريات، حيث فاز المقاولون فى مباراة وحيدة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 10 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفاً أخر.

بينما يمتلك غزل المحلة 11 نقطة بعد هذا التعادل، حيث خاض 9 مباريات، حيث فاز غزل المحلة فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات أخرى، وخسر فى مباراتين أيضاً كانتا أمام الأهلى والزمالك، وسجل لاعبو المحلة 11أهداف واستقبلت شباكهم 12هدفاً آخر.

خسر الزمالك بنتيجة 2 / 0 أمام سموحة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بالجولة التاسعة للدوري الممتاز، ليحصد الفريق السكندرى ثلاث نقاط، ليفقد الفريق عن صدارة المسابقة.

سجل ثنائية سموحة صديق كالابا فى الدقيقة 65 من عمر المباراة، وفى الدقيقة 78 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح سموحة سجل منها عبد الكبير الوادى الهدف الثانى.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد سموحة للنقطة 18 فى المركز الثالث بعدما خاض 9 مباريات حقق الفوز فى 5 مباريات، وتعادل في 3، بينما خسر في مباراة واحدة فقط، فيما يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 19 نقطة، بعدما خاض 9 مباريات حقق الفوز فى 6 لقاءات، وتعادل فى واحدة وخسر مباراتين.