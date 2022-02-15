شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة وراء استبعاد حمزة المثلوثى من مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع السبب وراء استبعاد التونسى حمزة المثلثوثى من تشكيل مواجهة سموحة، وكذلك استبعاده من التواجد على مقاعد البدلاء فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بالجولة التاسعة للدوري الممتاز، وانتهت بفوز الفريق السكندرى بهدفين دون رد.

وقال المصدر فى تصريحاته لـ"الخليج 365" إن المثلوثى تعرض لإصابة قبل مواجهة سموحة مباشرة، الأمر الذى أدى لاستبعاده من المباراة، ولم يتواجد كذلك على دكة البدلاء.

خاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. محمد عواد في حراسة المرمى، في الدفاع: محمد عبد الشافي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة، في الوسط: إسلام جابر ويوسف أوباما ومحمد أوناجم ورزاق سيسيه ومحمود عبد الرازق شيكابالا، في الهجوم: عمر السعيد.

بينما جلس على دكة البدلاء كل من: محمد أبو جبل وأحمد فتوح ومحمد أشرف روقا ومحمد طارق وإمام عاشور وأشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري ومحمود حمدي الونش وأحمد سيد زيزو.

وسجل ثنائية سموحة صديق كالابا فى الدقيقة 65 من عمر المباراة، وفى الدقيقة 78 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح سموحة سجل منها عبد الكبير الوادى الهدف الثانى.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد سموحة للنقطة 18 فى المركز الثالث بعدما خاض 9 مباريات حقق الفوز فى 5 مباريات، وتعادل في 3، بينما خسر في مباراة واحدة فقط، فيما يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 19 نقطة، بعدما خاض 9 مباريات حقق الفوز فى 6 لقاءات، وتعادل فى واحدة وخسر مباراتين.