شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء الموافق 15/ 2/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم، الثلاثاء، الموافق 15/ 2/ 2022 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها سموحة يهزم الزمالك بثنائية ويمنعه من صدارة الدورى، فرجاني ساسي يقترب من العودة للزمالك في الموسم المقبل.

سموحة يهزم الزمالك بثنائية ويمنعه من صدارة الدورى .. فيديو وصور

خسر الزمالك بنتيجة 2 / 0 أمام سموحة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بالجولة التاسعة للدوري الممتاز، ليحصد الفريق السكندرى ثلاث نقاط، ليفقد الفريق عن صدارة المسابقة.

الزمالك يفشل فى الفوز خلال آخر 3 مباريات على التوالى

خسر الزمالك أمام سموحة بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدورى..ليواصل الابيض عروضه المهزوزة فى الفترة الاخيرة.

جدول ترتيب الدورى المصرى بعد خسارة الزمالك من سموحة

يظل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى المصرى، رغم خسارته بثنائية من سموحة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

كارتيرون: غير راض عن الأداء.. ولا نستحق الخسارة من سموحة

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير للزمالك أن فريقه لا يستحق الخسارة أمام سموحة في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز، موضحا أن الأبيض استحوذ على الكرة لفترات طويلة.

بعد رفض الأهلي التفريط في الشناوي ..أبو جبل على رادار النصر السعودي

علم الخليج 365 أن نادي النصر السعودي لازال يكثف من جهوده للبحث عن حارس سوبر لتدعيم صفوفه بداية من الموسم الجديد، وكان محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخبنا الوطني على رأس المرشحين للانتقال للنادي السعودي في أكثر من مناسبة في ظل الاقتناع الكبير بقدراته، إلا أن الصفقة لم تُكلل بالنجاح في ظل رفض الأهلي التفريط في حارسه الدولي.

فرجاني ساسي يقترب من العودة للزمالك في الموسم المقبل