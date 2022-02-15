شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المصري تصل إلى القاهرة بعد التعادل مع القطن الكاميروني بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت قبل قليل بعثة النادي المصري إلى مطار القاهرة الدولي، قادمة من مدينة دوالا الكاميرونية، وذلك بعد مواجهة القطن الكاميروني في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بنسختها التاسعة عشر، والتي جمعت الفريقين عصر الأحد الماضي على استاد رومدي أدجيا وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وأدى فريق المصري مرانه صباح اليوم على استاد مبابي ليبي بمدينة دوالا الكاميرونية، قبل ساعات قليلة من العودة إلى القاهرة.

ويترأس بعثة النادي المصري حسن عمار عضو مجلس الإدارة، بينما تضم البعثة التي يصل عددها إلى 40 فردًا، مدير الكرة كريم ذكري والجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني، وكذلك أعضاء الجهازين الإداري والطبي ومسئولي المهمات، فيما تضم البعثة 22 لاعبًا هم: أحمد مسعود، عصام ثروت، محمد شحاته، أحمد شديد، إسلام صلاح، عمرو موسى، ياسر حامد، هيثم العيوني، كريم العراقي، فريد شوقي، حجاج عويس، إيزي إيميكا، حسن علي، محمد جريندو، محمد عنتر، الياس الجلاصي، أحمد حمودي، زياد فرج، أسامة الجزار، أوستين أموتو، حسين رجب ، عمرو مرعي.

ويترقب مسئولو النادي المصري، موقف اتحاد الكرة والجهات الأمنية من الطلب الذي قدمه النادي بخوض مبارياته الأفريقية والمحلية المقبلة على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، خاصة بعد ترحيب هيئة قناة السويس بالفريق البورسعيدي.