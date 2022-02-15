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بعثة المصري تصل إلى القاهرة بعد التعادل مع القطن الكاميروني بالكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - وصلت قبل قليل بعثة النادي المصري إلى مطار القاهرة الدولي، قادمة من مدينة دوالا الكاميرونية، وذلك بعد مواجهة القطن الكاميروني في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بنسختها التاسعة عشر، والتي جمعت الفريقين عصر الأحد الماضي على استاد رومدي أدجيا وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

 

وأدى فريق المصري مرانه صباح اليوم على استاد مبابي ليبي بمدينة دوالا الكاميرونية، قبل ساعات قليلة من العودة إلى القاهرة.

 

ويترأس بعثة النادي المصري حسن عمار عضو مجلس الإدارة، بينما تضم البعثة التي يصل عددها إلى 40 فردًا، مدير الكرة كريم ذكري والجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني، وكذلك أعضاء الجهازين الإداري والطبي ومسئولي المهمات، فيما تضم البعثة 22 لاعبًا هم: أحمد مسعود، عصام ثروت، محمد شحاته، أحمد شديد، إسلام صلاح، عمرو موسى، ياسر حامد، هيثم العيوني، كريم العراقي، فريد شوقي، حجاج عويس، إيزي إيميكا، حسن علي، محمد جريندو، محمد عنتر، الياس الجلاصي، أحمد حمودي، زياد فرج، أسامة الجزار، أوستين أموتو، حسين رجب ، عمرو مرعي.

 

ويترقب مسئولو النادي المصري، موقف اتحاد الكرة والجهات الأمنية من الطلب الذي قدمه النادي بخوض مبارياته الأفريقية والمحلية المقبلة على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، خاصة بعد ترحيب هيئة قناة السويس بالفريق البورسعيدي.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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