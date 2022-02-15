شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى اليوم الثلاثاء 15 / 2 / 2022 .. الأهلى يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الثلاثاء 15 / 2 / 2022 مباريتان من الجولة التاسعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث أستضاف فريق غزل المحلة نظيرة المقاولون العرب و التقى الزمالك مع سموحة على ستاد برج العرب .

سموحة يهزم الزمالك بثنائية ويمنعه من صدارة الدورى .. فيديو وصور

خسر الزمالك بنتيجة 2 / 0 أمام سموحة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بالجولة التاسعة للدوري الممتاز، ليحصد الفريق السكندرى ثلاث نقاط، ليفقد الفريق عن صدارة المسابقة.

جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز

تصدر فريق الاهلى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 19 نقطة وياتى بالمركز الثانى فريق الزمالك بنفس عدد النقاط و صعد فريق سموحة السكندرى للمركز الثالث برصيد 18 نقطة و يحصد بيراميدز المركز الرابع برصيد 17 نقطة .



