شكرا لقرائتكم خبر عن الحنفى حكماً لمباراة بيراميدز والإسماعيلي ..ومعروف لفيوتشر و البنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح تعيين الحكم الدولي محمد الحنفي لإدارة مباراة بيراميدز و الإسماعيلي في الجولة التاسعة للدوري الممتاز، ومحمد معروف لإدارة مباراة فيوتشر والبنك الأهلي.

كما يدير الحكم محمد الصباحي مباراة فاركو و إنبي المقرر لها الثالثة عصر الأربعاء في الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

أعلن الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة الأرجنتيني خوان براون، قائمة لاعبيه التي ستغادر عصر اليوم إلي القاهرة للمبيت في أحد فنادق العاصمة استعدادًا لملاقاة بيراميدز ضمن منافسات الدوري العام.

ويحل الدراويش ضيفًا علي بيراميدز مساء غدا الأربعاء علي ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، في إطار الجولة التاسعة من عمر المسابقة المحلية.

ويتواجد في قائمة الدراويش لأول مرة شادي ماهر ومحمد بن خماسة اللذان انضما للنادي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، بينما يغيب كلا من محمد فوزي وباهر المحمدي ومحمد الشامي والإيفواري جان موريل بسبب تعرضهم لإصابات مختلفة بجانب بعض الوافدين الجدد الذي يرغب المدرب الأرجنتيني في مشاركتهم بشكل تدريجي خلال المباريات.

وضمت القائمة 22 لاعبًا وهم .. عمر رضوان وأحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمي وعصام صبحي وشادي ماهر ومحمد هاشم ومحمد نصر ومحمد دسوقي وعمرو الحلواني في خط الدفاع وعمر الوحش وعماد حمدي ومحمد عادل ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد بن خماسة ومحمد مخلوف وأحمد مصطفي ومحمد عبد السميع وعبد الرحمن مجدي وأحمد مدبولي وسايكو كونتيه في خط الوسط وكارميلو ألجاراناز ودييجو فرناندو ووجيه عبد الحكيم في خط الهجوم.