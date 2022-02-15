شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 15 / 2 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 15 / 2 / 2022 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها استئناف التدريبات الجماعية استعدادا لمباراة الهلال السوداني وانتظام علي معلول في التدريبات الجماعية واستمرمر محمد الشناوي وبيرسي تاو في التأهيل.

تأكد غياب أيمن أشرف مدافع الأهلي عن مباراة فريقه ضد الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، للإيقاف بعد طرده في مباراة بالميراس البرازيلي.

وتعرض أيمن أشرف للطرد في مباراة الأهلي ضد بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، حيث تعرض اللاعب للطرد بسبب اشهار الكارت الأحمر في وجهه مباشرة، وتنص لوائح الفيفا على أن عقوبة الطرد تسري على العقوبات القارية أيضا وهو ما يتسبب في غياب أشرف عن مواجهة الأهلي القادمة.

جلسة في الجيم لـ«أيمن أشرف» ‏بمران الأهلي