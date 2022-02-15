شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 15 / 2 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 15 / 2 / 2022 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها استئناف التدريبات الجماعية استعدادا لمباراة الهلال السوداني وانتظام علي معلول في التدريبات الجماعية واستمرمر محمد الشناوي وبيرسي تاو في التأهيل.
تأكد غياب أيمن أشرف مدافع الأهلي عن مباراة فريقه ضد الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، للإيقاف بعد طرده في مباراة بالميراس البرازيلي.
وتعرض أيمن أشرف للطرد في مباراة الأهلي ضد بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، حيث تعرض اللاعب للطرد بسبب اشهار الكارت الأحمر في وجهه مباشرة، وتنص لوائح الفيفا على أن عقوبة الطرد تسري على العقوبات القارية أيضا وهو ما يتسبب في غياب أشرف عن مواجهة الأهلي القادمة.
وأدى أيمن أشرف جلسة في الجيم وبعض التدريبات الاستشفائية، ضمن البرنامج الخاص الذي يقوم بتنفيذه بعض اللاعبين لتجهيزهم.
واشتملت تدريبات الشناوي على جانب بدني وتدريبات الكرة، لتجهيزه مع بقية الحراس استعدادًا للمرحلة المقبلة.
وقبل انطلاق المران حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ملعب التتش، للحديث عن مواجهة الهلال السوداني، ثم خاض الفريق فقرة إحماء تحت قيادة كابيللو مخطط الأحمال.
وخضع معلول لفحص طبي قبل انطلاق المران للاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته، بعد تعرضه لكدمة قوية في الكاحل خلال مباراة الهلال السعودي بالإمارات، التي حقق خلالها الفريق الفوز برباعية نظيفة وتوج بالميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية والثانية على التوالي.
أكد مصدر مطلع داخل إدارة النادي الأهلي أن مفاوضات تجديد عقد الجنوب افريقي بيتسو موسيماني أصبحت في الأمتار الأخيرة بعد فترة من المحادثات الدائرة بين الطرفيين، ونشوب خلاف على أكثر من بند في التعاقد بين الطرفيين، قبل التوصل في النهاية لصيغة نهائية تم التوافق عليها قبل توقيع العقود بشكل رسمي وهو الأمر الذي سيحدث خلال الساعات القادمة.
وكشف المصدر أن عقد موسيماني الجديد سيمتد لمدة موسمين، مع وجود شرط جزائي في العقد يساوي قيمة راتب أربعة أشهر على أن يرتفع راتب المدرب الجنوب افريقي من 120 الف دولار الى 165 الف دولار شهرياً بجانب بعض الامتيازات الأخرى ورفع قيمة مكافأة الفوز بالبطولات المختلفة.