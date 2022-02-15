شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى اليوم الثلاثاء 15 / 2 / 2022 .. مابولولو يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الثلاثاء 15 / 2 / 2022 مباريتان من الجولة التاسعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث أستضاف فريق غزل المحلة نظيرة المقاولون العرب و التقى الزمالك مع سموحة على ستاد برج العرب .

سموحة يهزم الزمالك بثنائية ويمنعه من صدارة الدورى .. فيديو وصور

خسر الزمالك بنتيجة 2 / 0 أمام سموحة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بالجولة التاسعة للدوري الممتاز، ليحصد الفريق السكندرى ثلاث نقاط، ليفقد الفريق عن صدارة المسابقة.

جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز

تصدر الانجلولى جوب مابولولو مهاجم فريق الاتحاد السكندرى جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 5 أهداف بينما ياتى فى المركز الثانى الفلسطينى محمود الوادى مهاجم فريق بيراميدز و حصد محمد هلال لاعب فريق البنك الاهلى المركز الثالث و مروان حمدى مهاجم فريق سموحة حصد المركز الرابع جميعهم بنفس رصيد عدد الاهداف .