شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: كارتيرون خسر بعض لاعبى الزمالك اليوم ولم يستفد من كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق، أن الفرنسى باتريس كارتيرون مدرب الزمالك خسر مباراة سموحة وخسر لاعبين كتير اليوم ببداية مواجهة سموحة بهذا التشكيل.

وقال أيمن يونس في تصريحات للاستوديو التحليلى بقناة "أون تايم سبورتس": "كارتيرون كان عنده تجربة فى كأس الرابطة وما استفدش من اللاعيبة اللى معاه.. أى تفكير لمدرب يحط تشكيلة عشان يكسب بيهم مش أنزل لاعيبة تانية وأعمل احباط للأساسيين والاحتياطيين".

وأضاف أيمن يونس: "كل الأخطاء الفنية كانت واضحة مش محتاجة حد مبيفهمش كورة، وكارتيرون كان رهانه خاسر أنه يبتدى بالتشكيلة دي، للأسف كارتيرون خسر المباراة وخسر لاعيبة كتير جوه المباراة ودى أقسى الهزائم".

خسر الزمالك بنتيجة 2 / 0 أمام سموحة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بالجولة التاسعة للدورى الممتاز، ليحصد الفريق السكندرى ثلاث نقاط، ليفقد الفريق عن صدارة المسابقة.

سجل ثنائية سموحة صديق كالابا فى الدقيقة 65 من عمر المباراة، وفى الدقيقة 78 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح سموحة سجل منها عبد الكبير الوادى الهدف الثانى.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد سموحة للنقطة 18 فى المركز الثالث بعدما خاض 9 مباريات حقق الفوز فى 5 مباريات، وتعادل فى 3، بينما خسر فى مباراة واحدة فقط، فيما يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 19 نقطة، بعدما خاض 9 مباريات حقق الفوز فى 6 لقاءات، وتعادل فى واحدة وخسر مباراتين.