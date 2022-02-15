شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الثلاثاء 15 / 2 / 2022 بالدورى المصرى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الثلاثاء 15 / 2 / 2022 مباراتان من الجولة التاسعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث استضاف فريق غزل المحلة نظيره المقاولون العرب، والتقى الزمالك سموحة على استاد برج العرب.

سموحة يهزم الزمالك بثنائية ويمنعه من صدارة الدورى.. فيديو وصور