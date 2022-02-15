شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث اتحاد الكرة: طلبنا تأجيل مباراة السنغال لراحة اللاعبين بعد لقاء الذهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد العطار، المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة، أنهم طلبوا تأجيل مباراة العودة بين مصر والسنغال لمدة 24 ساعة، فى المباراة الفاصلة فى تصفيات كأس العالم، بعد مباراة الذهاب فى مصر، حيث الفارق بين المباراتين قليل.

وأضاف في تصريحات عبر برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي: "السفر للسنغال لخوض مباراة العودة سوف يستغرق 8 ساعات، وسيكون فى اليوم التالي لمباراة الذهاب وسيكون هناك يوم واحد للتحضير فقط وهذا أمر صعب".

وتابع: "موعد المباريات يتم بناء على أمور تسويقية خاصة بالفيفا، ونريد يوما واحدا فقط من أجل إراحة اللاعبين وجاهزيتهم بشكل جيد".

وواصل: "بطولة الدوري المصري حاليا تحت رعاية رابطة الأندية، ويقومون بعمل جيد للغاية والفترة القادمة سوف تشهد تطورا فى الرعاية".

واختتم متحدث اتحاد الكرة: "محمود سعد متميز ولكن الحديث عن تواجده مديرا فنيا للاتحاد سابق لأوانة، ونحترم فينجادا حتى نهاية مهمته مع الاتحاد المصري لكرة القدم".