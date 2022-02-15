مصدر لمصراوي: الأهلي خاطب فيفا عن موعد تسلمه مكافأة برونزية مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

أفاد مصدر بأن النادي الأهلي قد خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مُستفسرًا عن موعد تسلمه مكافأة الفوز بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

وكان النادي الأهلي قد فاز أمام نظيره الهلال السعودي برباعية نظيفة ليتوّج بالميدالية البرونزية خلال النسخة الماضية من بطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها دولة الإمارات ومن ثمّ الحصول على جائزة قدرها 2.5 مليون دولار.

وأشار المصدر ذاته في تصريح خاص لمصراوي، إلى أن الأهلي تلقى تأكيدات ردًا على خطابه تُفيد بأن خزينته ستنتعش بمبلغ 2.5 مليون دولار في نهاية شهر فبراير الجاري.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن النادي الأهلي يرغب في مكافأة لاعبيه بمنح كل لاعب كان ضمن القائمة مبلغ 220 ألف جنيه، فيما سيحصل موسيماني وأعضاء الجهاز الفني والطبي والاداري علي راتب شهر واحد.