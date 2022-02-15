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مباشر لحظة بلحظة.. سان جيرمان 0 - 0 ريال مدريد.. ثلاثاء الأبطال

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ونظيره الإسباني عند العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء أمام نظيره باريس سان جيرمان، ذهاب دور 16 من النسخة الجارية من .

وجاء التشكيل الذي أعلنه المدير الفني لفريق ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، كالتالي:

حارس مرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، ميندي.

خط الوسط: كاسيميرو، مودريتش، كروس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، أسينسيو.

وجاء التشكيل الذي أعلنه المدير الفني الأرجنتيني لفريق باريس سان جيرمان، بوتشيتينو كالتالي:

حارس مرمى: دوناروما.

خط الدفاع: حكيمي، ماركينوس، كيمبيمبي، ميندي.

خط الوسط: دانيلو، باريديس، فيراتي.

خط الهجوم: مبابي، ، دي ماريا.

وانتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد فور انطلاقها:

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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