مباشر لحظة بلحظة.. سان جيرمان 0 - 0 ريال مدريد.. ثلاثاء الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ونظيره ريال مدريد الإسباني عند العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء أمام نظيره باريس سان جيرمان، ذهاب دور 16 من النسخة الجارية من دوري أبطال أوروبا.

وجاء التشكيل الذي أعلنه المدير الفني لفريق ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، كالتالي:

حارس مرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، ميندي.

خط الوسط: كاسيميرو، مودريتش، كروس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، أسينسيو.

وجاء التشكيل الذي أعلنه المدير الفني الأرجنتيني لفريق باريس سان جيرمان، بوتشيتينو كالتالي:

حارس مرمى: دوناروما.

خط الدفاع: حكيمي، ماركينوس، كيمبيمبي، ميندي.

خط الوسط: دانيلو، باريديس، فيراتي.

خط الهجوم: مبابي، ميسي، دي ماريا.

وانتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد فور انطلاقها: