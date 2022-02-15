مدرب سموحة يكشف أسباب فوزه على الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

شرح أحمد سامي، المدير الفني لسموحة، أسباب فوز فريقه على الزمالك، مشيرا إلى أن الطريقة التي يعتمد عليها بالهجمات المرتدة تفوز بها الأندية في أوروبا.

وفاز سموحة على الزمالك بثنائية نظيفة مساء الثلاثاء في اللقاء الذي جمعهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة التاسعة للدوري المصري.

وقال سامي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "استحوذنا على الكرة في الشوط الأول لكن قراراتنا كانت خاطئة في الثلث الأخير، وتحركاتنا لم تكن هي التي اتفقنا عليها".

وأضاف: "وجدنا المساحات في الشوط الثاني بعدما ضغط الزمالك من أجل تحقيق الفوز، ونجحنا في استغلالها بالشكل الأمثل بعد الخمس تغييرات التي كانت إضافة".

وتابع: "تنفيذ الهجمات المرتدة ليس سهلا كما يعقد البعض، تلك الطريق يفوز فازت بها الفريق في أوروبا، وخلالها تبحث عن المواقف المناسبة لتنفيذها بنجاح".

وأكمل: "الأندية تفضل إعارة لاعبيه إلى سموحة لأن اللاعب يحصل على قيمة مضافة قبل الرجوع لناديه، أحمد رمضان بيكهام ورجب نبيل سيكون رقم 1 مثل محمد عبدالمنعم".

وأتم المدير الفني لسموحة تصريحاته قائلا: "لاعبو الأندية الكبرى يتنازلون عن جزء من مستحقاتهم من أجل اللعب لسموحة".