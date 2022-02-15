اتحاد الكرة: رحيل شوقي غريب "توفير للنفقات".. وفينجادا غير ظاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد وليد العطار المتحدث الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم أن رحيل شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي جاء توفيرا للنفقات فقط.

وفي تصريحات لقناة "الحدث اليوم" قال العطار :"رحيل شوقي غريب ليس لأي سبب سوى توفير الرواتب والمصروفات من على كاهل اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة"ز

وأضاف العطار :"رأينا أن المنتخب الأوليمبي غير مرتبط بأي مواعيد أو مباريات لمدة سنة، ولذلك قررنا رحيل الجهاز الفني بالكامل حتى لا ندفع المرتبات خلال كل تلك الفترة، لكن ليست هناك أسباب أخرى".

ورحل شوقي غريب عن تدريب منتخب مصر عقب الخروج من ربع نهائي دورة الألعاب الأوليمبية الماضية، ليتم تعيينه من اللجنة المؤقتة التي أدارت الاتحاد بعد ذلك، لكن المجلس الجديد المنتخب قرر إقالته من جديد.

وعن سبب بقاء البرتغالي نيلو فينجادا في منصب المستشار الفني للاتحاد وعدم رحيله توفيرا للنفقات مثل غريب قال العطار :"فينجادا يعمل مع منتخبات 2003 و2006 ويتواصل بشكل مباشر مع الأجهزة الفنية لهذه المنتخبات بشكل دائم".

وأنهى العطار :"عمل فينجادا مستمر، لكنه غير ظاهر للجمهور، وللذين لا يتمتعون بشئون ملفات الاتحاد، منتخب 2006 سيشارك الشهر المقبل في بطولة شمال إفريقيا بالجزائر، وفينجادا يعمل مع الفريق بشكل مباشر".