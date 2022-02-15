موسيماني: توخيل وفليك بحثا عني وعرفا من أكون.. طلبت قميص ماونت لكنه ليس لي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، شعوره بخيبة أمل بعد خسارة فريقه أمام بالميراس البرازيلي في الدور قبل النهائي من كأس العالم للأندية.

وأشار موسيماني في تصريحات لإذاعة مترو أف إم الجنوب أفريقية، إلى أنه طلب من مايسون ماونت لاعب تشيلسي، الحصول على قميصه من أجل إهداءه لأبنته.

وقال موسيماني: "أنا محظوظ لوجود التكنولوجيا لأنها ساعدتنا على عقد اجتماع عبر تطبيق زوم لتحليل المنافسين لنا، وكنت محظوظ أكثر لأن نتيجة مسحتي أصبحت سلبية قبل ساعتين فقط من لقاء مونتيري".

وأكمل: "شعرت بخيبة أمل لعدم الفوز على بالميراس، ولكني فهمت جيدًا لماذا خسرنا أمامهم، لقد أنفقوا الكثير على لاعبيهم، وأنا كان لدي تحدي صعب لعدم وجود لاعبين".

وأضاف: "كان لدي شعور مختلط، لأننا لم نحقق مركز أكثر تقدمًا من السابق في كأس العالم للأندية، أتحدث هنا عن واقع يقول أننا حصلنا على نفس الميدالية التي سبق وأن توجنا بها العام الماضي، كنت أريد ميدالية بلون آخر".

وأردف: "حصلت على قميص مايسون ماونت، ولكن ليس لي، إنه لأبنتي، طلبت منه ذلك وهو وافق".

واختتم: "هانسي فليك (المدير الفني السابق لبايرن) كان جيدًا معي في العام الماضي، ولكن توماس توخيل (مدرب تشيلسي) في مستوى آخر، ليس بسبب ما قاله لي ولكنه توجه نحوي، هؤلاء الأشخاص قاموا بعمل بحث وعرفوا من أكون".