شكرا لقرائتكم خبر الاتفاق يستثمر بند تمديد عقد السليتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاءت تلك الخطوة بناء على بند تضمنه العقد المبرم بين الطرفين منذ انضمام اللاعب للفريق الاتفاقي في أغسطس 2019.
وكان السليتي القادم من ديجون الفرنسي قد خاض 59 مباراة مع الاتفاق سجل خلالها 14 هدفا، وصنع 15هدفا، فيما غاب عن عدد من المواجهات نتيجة الإصابات المتلاحقة التي تعرض لها والتي كان آخرها عقب عودته من المشاركة مع منتخب بلده في بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة التي أقيمت بالكاميرون.
من جهة أخرى واصل الفريق الأول لكرة القدم تحضيراته لمواجهة الطائي السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث شهدت التدريبات مشاركة المهاجم الجديد الفرنسي يوسف نياكيتي، حيث ينتظر أن يدفع به ميليوفتش في مواجهة الطائي المرتقبة التي يأمل من خلالها فارس الدهناء تجاوز أزمة التعثرات الأخيرة والهروب من مناطق خطر الهبوط في ظل وجوده بالمركز الـ12 برصيد 20 نقطة.
السليتي مع الاتفاق
- انضم إليه في أغسطس 2019 قادما من ديجون الفرنسي
- شارك في 59 مباراة
- سجل 14 هدفا
- صنع 15 هدفا
كانت هذه تفاصيل خبر الاتفاق يستثمر بند تمديد عقد السليتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.