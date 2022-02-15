شكرا لقرائتكم خبر الاتفاق يستثمر بند تمديد عقد السليتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مددت إدارة نادي الاتفاق عقد المحترف التونسي بالفريق الأول لكرة القدم، الدولي نعيم السليتي حتى شهر يونيو 2023، بإيعاز من مدير الفريق الصربي فلادان ميلويفيتش الذي أوصى باستمرار اللاعب لقناعته بما يقدمه لخدمة الفريق.

وجاءت تلك الخطوة بناء على بند تضمنه العقد المبرم بين الطرفين منذ انضمام اللاعب للفريق الاتفاقي في أغسطس 2019.

وكان السليتي القادم من ديجون الفرنسي قد خاض 59 مباراة مع الاتفاق سجل خلالها 14 هدفا، وصنع 15هدفا، فيما غاب عن عدد من المواجهات نتيجة الإصابات المتلاحقة التي تعرض لها والتي كان آخرها عقب عودته من المشاركة مع منتخب بلده في بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة التي أقيمت بالكاميرون.

من جهة أخرى واصل الفريق الأول لكرة القدم تحضيراته لمواجهة الطائي السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث شهدت التدريبات مشاركة المهاجم الجديد الفرنسي يوسف نياكيتي، حيث ينتظر أن يدفع به ميليوفتش في مواجهة الطائي المرتقبة التي يأمل من خلالها فارس الدهناء تجاوز أزمة التعثرات الأخيرة والهروب من مناطق خطر الهبوط في ظل وجوده بالمركز الـ12 برصيد 20 نقطة.

السليتي مع الاتفاق

