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تفاهم بين بولو السعودية والإمارات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع الاتحاد السعودي للبولو مذكرة تفاهم مع نظيره الإماراتي للبولو، في محافظة العلا، وذلك على هامش بطولة بولو الصحراء التي اختتمت أمس الأول.

وتأتي الاتفاقية التي وقعها رئيس الاتحاد السعودي للبولو عمرو زيدان، ورئيس الاتحاد الإماراتي محمد الحبتور، ضمن أهداف الاتحاد بتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لدعم وتنفيذ البرامج والأنشطة لنشر اللعبة في المنطقة.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للبولو أن الاتحاد يتطلع إلى تبادل الخبرات والخدمات في مجال تنظيم البطولات والمسابقات وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية، وتطوير آلية الاستثمار في المنشآت ، والاستفادة من كل ما يطور اللعبة على مستوى (الخليج العربي) عادا الاتحاد الإماراتي من الاتحادات المهتمة باللعبة على مستوى المنطقة منذ سنوات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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