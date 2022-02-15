«الكفاءة» تعلن ما تم سداده من التزامات مالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة ما تم سداده من الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 سبتمبر 2021م، لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وأندية دوري يلو للدرجة الأولى.

كما كشفت اللجنة أمس في مؤتمر صحفي عقد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي عن الأندية الحاصلة على شهادة الكفاءة المالية.أندية المحترفين الحاصلة على الكفاءة

الأهلي - والشباب - والاتحاد - والنصر - والهلال - والفيحاء - والاتفاق - والتعاون - والطائي - والحزم - والفيصلي - وأبها - وضمك - والفتح (لم يتم منح الباطن والرائد الشهادة لعدم استيفائهما المعايير الملزمة للحصول عليها).

أندية دوري يلو الحاصلة على الكفاءة

الوحدة - والجبلين - والعروبة - والخليج - والنهضة - ونجران - وأحد - وهجر - والجيل - والساحل - وجدة - وبيشة - والأخدود - والقادسية - والعدالة - والشعلة - والدرعية - والخلود (لم يتم منح العين والكوكب الشهادة، لعدم استيفائهما المعايير الملزمة للحصول عليها.

كما أعلنت اللجنة حجم الدعم المالي الذي تلقته أندية دوري المحترفين والأولى، وفقا لمبادرات استراتيجية دعم الأندية في عامها الثالث، وذلك عن المدة من 1 يوليو 2021م وحتى 30 يناير 2022م.

بنود الالتزامات المالية المعلنة:

