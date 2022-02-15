شكرا لقرائتكم خبر «الكفاءة» تعلن ما تم سداده من التزامات مالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما كشفت اللجنة أمس في مؤتمر صحفي عقد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي عن الأندية الحاصلة على شهادة الكفاءة المالية.أندية المحترفين الحاصلة على الكفاءة
الأهلي - والشباب - والاتحاد - والنصر - والهلال - والفيحاء - والاتفاق - والتعاون - والطائي - والحزم - والفيصلي - وأبها - وضمك - والفتح (لم يتم منح الباطن والرائد الشهادة لعدم استيفائهما المعايير الملزمة للحصول عليها).
أندية دوري يلو الحاصلة على الكفاءة
الوحدة - والجبلين - والعروبة - والخليج - والنهضة - ونجران - وأحد - وهجر - والجيل - والساحل - وجدة - وبيشة - والأخدود - والقادسية - والعدالة - والشعلة - والدرعية - والخلود (لم يتم منح العين والكوكب الشهادة، لعدم استيفائهما المعايير الملزمة للحصول عليها.
كما أعلنت اللجنة حجم الدعم المالي الذي تلقته أندية دوري المحترفين والأولى، وفقا لمبادرات استراتيجية دعم الأندية في عامها الثالث، وذلك عن المدة من 1 يوليو 2021م وحتى 30 يناير 2022م.
بنود الالتزامات المالية المعلنة:
- ذمم دائنة «لاعبون»
- ذمم دائنة «أندية رياضية»
- ذمم دائنة «موظفون ومدربون»
- رواتب لاعبين
- رواتب موظفين ومدربين
- مستحقات قضايا صدرت بها قرارات نهائية (تختص هذه البنود بجميع أنشطة النادي، شريطة عدم جدولة أي رواتب).
كانت هذه تفاصيل خبر «الكفاءة» تعلن ما تم سداده من التزامات مالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.