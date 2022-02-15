16 دولة في كأس السعودية العالمي

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ويشارك 13 جوادا من بريطانيا، و13 جوادا من الإمارات، و12 جوادا من اليابان، و11 جوادا من فرنسا، و9 جياد من الولايات المتحدة الأمريكية، و6 جياد من قطر، و5 جياد من إيرلندا، و5 جياد من البحرين، وجوادان من الأرجنتين، وجوادان من إسبانيا، وجواد من ألمانيا، وجواد من اليونان، كما تشارك 7 دول في الشوط السعودي الدولي المخصص لدول المجموعة الثانية والثالثة من هذا الكأس، وهذه الدول -إضافة إلى المملكة- هي النرويج، والبحرين، والأوروغواي، وقطر، وإسبانيا، واليونان.
وتؤكد المشاركة العربية والدولية في هذا السباق مكانته القوية العالمية، مع تزايد رغبة كبار الملاك ومدربي الخيل والفرسان العالميين في المشاركة، في هذا الحدث الذي يضم نخبة الجياد على الساحة العالمية من شتى أنحاء قارات العالم، والأبرز من خيول الفئة الأولى مع تعدد المسافات السباقية على الأرضيتين الرملية والعشبية.
الجياد المشاركة
- 13 جوادا من بريطانيا
- 13 من الإمارات
- 12 من اليابان
- 11 من فرنسا
- 9 من الولايات المتحدة الأمريكية
- 6 من قطر
- 5 من أيرلندا
- 5 من البحرين
- جوادان من الأرجنتين، وإسبانيا
- جواد من ألمانيا، واليونان
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