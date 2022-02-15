اتحاد الكرة يخاطب فيفا لتأجيل مباراة السنغال ومصر

الشارقة - اميمة ياسر - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة مخاطبة نظيره الدولي "فيفا" لتأجيل مباراة مصر أمام السنغال في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وكان فيفا حدد يوم 28 مارس المقبل موعدا لإقامة مباراة السنغال ومصر في داكار في إياب الدور الفاصل من تصفيات المونديال.

وطلب اتحاد الكرة تأجيل مباراة العودة لتقام يوم 29 مارس بدلا من 28 حتى يتسنى لمنتخب مصر التحضير للمباراة بعد السفر إلى السنغال.

وهناك اتجاه داخل اتحاد الكرة أنه في حالة الرفض سيتم طلب تقديم مباراة الذهاب على أرضنا لمدة 24 ساعة، لتقام يوم 24 بدلا من موعدها المقرر 25 مارس.

وفي سياق آخر، قرر اتحاد الكرة تكليف جمال علام رئيس اتحاد الكرة بالإشراف على منتخب مصر ورئاسة البعثة في مباراة السنغال.